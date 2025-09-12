Uppgradering av min nuvarande dator

Hallå där,

Mitt första inlägg här på Sweclockers.

Jag har grubblat rätt mycket över hur jag ska gå till väga med uppgradering av min dator.

Jag hade gärna velat byta både CPU och GPU, gärna en GPU från 40/50 serien av Nvidia.

Men är rätt säker på att om jag ska byta GPU så måste jag nog byta lite annat också typ till en ny PSU.

Kanske hade varit bättre och bygga en helt ny dator.

Behöver gärna lite tankar och funderingar från er som läser detta.

Min Nuvarande Setup ser ut så här:

NZXT H510i Vit chassi

MSI GeForce RTX 3070 8GB SUPRIM X

AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 36MB

Cooler Master Hyper 212 Black Edition kylare

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LP

Kingston A2000 500GB M.2 NVMe

Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB

MSI MAG B550 TOMAHAWK Moderkort

Corsair RM850x 850W v2 White Series PSU

Tack på förhand!