Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Uppgradering av min nuvarande dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Uppgradering av min nuvarande dator

Hallå där,

Mitt första inlägg här på Sweclockers.

Jag har grubblat rätt mycket över hur jag ska gå till väga med uppgradering av min dator.
Jag hade gärna velat byta både CPU och GPU, gärna en GPU från 40/50 serien av Nvidia.
Men är rätt säker på att om jag ska byta GPU så måste jag nog byta lite annat också typ till en ny PSU.
Kanske hade varit bättre och bygga en helt ny dator.
Behöver gärna lite tankar och funderingar från er som läser detta.

Min Nuvarande Setup ser ut så här:

NZXT H510i Vit chassi

MSI GeForce RTX 3070 8GB SUPRIM X

AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 36MB

Cooler Master Hyper 212 Black Edition kylare

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LP

Kingston A2000 500GB M.2 NVMe

Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB

MSI MAG B550 TOMAHAWK Moderkort

Corsair RM850x 850W v2 White Series PSU

Tack på förhand!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vilken skärm lirar du på?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Alastor Moody:

Vilken skärm lirar du på?

Gå till inlägget

Jag har en LG 27'' UltraGear 27GL850 QHD Nano IPS 144 Hz som gamingskärm

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Peepex:

Jag har en LG 27'' UltraGear 27GL850 QHD Nano IPS 144 Hz som gamingskärm

Gå till inlägget

9070 XT för drygt 7 000 kr är drygt 72 % snabbare än 3070 i 1440p. Du behöver verkligen inte byta PSU, du har ju en riktigt kraftig redan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Något sånt här kanske är rimligt.

Skulle köpa GPUn först, och testa om det räcker för dina behov. Sen uppgradera resten om du vill få ut allt från GPUn.

Du borde kunna få tillbaka några tusen om du säljer de gamla delarna.

edit köper CPUn på elgiganten istället får man med BF6 också

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Alastor Moody:

9070 XT för drygt 7 000 kr är drygt 72 % snabbare än 3070 i 1440p. Du behöver verkligen inte byta PSU, du har ju en riktigt kraftig redan.

Gå till inlägget

Tror du att den här kan funka? https://www.inet.se/produkt/5414637/sapphire-radeon-rx-9070-x...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du behöver inte betala så mycket.

https://www.amazon.se/dp/B0DSG52H7D/

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar