MSI Creator Z16 HX/ I7-13700HX/ 32 GB/ 2 TB /RTX 4070

Hej, säljer min MSI Creator Z16 HX Studio i absolut toppskick (Grade A, knappt använd). Perfekt för kreatörer, utvecklare och gamers som behöver en kraftfull maskin med hög prestanda och fantastisk skärm.
💻 Specifikationer:
Modell: MSI Creator Z16 HX Studio A13VG
Skärm: 16″ QHD+ IPS, 165 Hz, touch
Processor: Intel Core i7-13700HX (13:e generationen)
Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6)
RAM: 32 GB DDR5
Lagring: 2 TB NVMe SSD
Operativsystem: Windows 11
⚡ Fördelar:
Kraftfull prestanda för video- och bildredigering, 3D-rendering och spel
Stor och färgkorrekt QHD+ touchskärm med 165 Hz uppdateringsfrekvens
Lyxig byggkvalitet i aluminiumchassi
Bra batteritid för sin klass
Tyst och effektiv kylning
📦 Levereras i originalkartong med laddare och kvitto.
Priset går att förhandla vid snabb och smidig affär.
