MSI Creator Z16 HX/ I7-13700HX/ 32 GB/ 2 TB /RTX 4070

Hej, säljer min MSI Creator Z16 HX Studio i absolut toppskick (Grade A, knappt använd). Perfekt för kreatörer, utvecklare och gamers som behöver en kraftfull maskin med hög prestanda och fantastisk skärm.

💻 Specifikationer:

Modell: MSI Creator Z16 HX Studio A13VG

Skärm: 16″ QHD+ IPS, 165 Hz, touch

Processor: Intel Core i7-13700HX (13:e generationen)

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6)

RAM: 32 GB DDR5

Lagring: 2 TB NVMe SSD

Operativsystem: Windows 11

⚡ Fördelar:

Kraftfull prestanda för video- och bildredigering, 3D-rendering och spel

Stor och färgkorrekt QHD+ touchskärm med 165 Hz uppdateringsfrekvens

Lyxig byggkvalitet i aluminiumchassi

Bra batteritid för sin klass

Tyst och effektiv kylning

📦 Levereras i originalkartong med laddare och kvitto.

Priset går att förhandla vid snabb och smidig affär.

