Stabilt och tyst köpråd

Nu när jag är gubbe och inte har särskild koll längre börjar det bli dax att köpa nytt och jag behöver hjälp

Det jag har idag är i7 8700k, 32gb ram och gtx1070. Funkat skitbra sen sen tidigt 2018, men börjar märka av sin ålder.

Vill ha nåt som är tyst och stabilt, upplevs som snabb i allmänhet och går att spela med tillräckligt höga inställningar på i 1440p.

Ingen RGB...

I dagsläget spelar jag en del Victoria 3, Anno 1800 och HoiIV. Har spelat en del fps förr, på den tiden CoD UO var aktuellt... men allt mindre över tid men vill ha möjlighet att göra det om andan faller på.

Tänker preliminärt såhär för att jag gillar intel.

https://www.inet.se/datorbygge/b1702579/stabil

Tacksam för synpunkter och råd , fokuserar som ni ser inte på spelprestanda primärt.