MSI 4090 SUPRIM X Noctua Moddad

Inköpt på Inet 2023-02-12. Kvitto finns.

Fungerar som det ska. Tystare än orginal. Dock lite coilwhine.

Kortet är "moddat" med (svart) Noctua-kit från Etsy. Orginal-shroud/fläktar följer med men en av orginal-fläktarna fick dåligt lager så var lika bra att uppgradera till Noctua. Modden är främst för ljudnivå så tempen är ungefär samma som org.

Moddat kort tar upp 5-kort-platser? Se bifogad bild om jag misstar mig.

Några av plast-pluggarna till portarna är borta och sag-stödet likaså men strömadaptern, kartong och ytter-emballage finns. Har kört med det inbyggda sag-stödet i mitt chassit sen dag 1.

Kan hämtas på plats eller skickas. Köparen står för frakten.

Reserverar mig att sälja till den jag väljer. Inga byten.

Betalning via Swish. Bud från 10000Kr.

