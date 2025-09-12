Solen i africa! Hjälp snabbt. Tävling i klassen!
Det var High noon.
Om solen i Africa en truckförare kommer från East till Weast på huvudvägen. och exact vid eqvatorn vid Africa. Landskapet är totalt slät. På en tidpunkt var solen så ett par telestolpar gjorde så att det blev skugga.
3 gissar jag på, men kan inte förklara?
Behöver ny strömkabel till fiberdosa.
Solen i africa! Hjälp snabbt. Tävling i klassen!
AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |
AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.