HAVN HS 420 vGpu chassi

Äntligen klar med uppgraderingen till detta nya chassi.

Slutade med att jag bytte AIO från Corsair H150i LCD Elite XT tilll BeQuiet Silent Loop 3 420mm.

Har köpt 8 st Lian Li Infininty RGB fläktar i 140mm, några är i reverse förstås, resten i regular.

Riktigt nöjd med chassit, presterar ritktigt bra och otroligt hög kvalité. Jag trodde innan HAVN att BeQuiet hade höst kvalité men HAVN har slagit både BeQuiet och Fractal Design med råge.

Just nu väger mitt chassi 31,5 kg. Det måste vara 10-15 kg mer än de flesta andra.

Inte många chassin som har en panel på baksidan...

En positiv överraskning var Lian Lis mjukvara, L Connect 3, riktigt lätt att jobba med.

