Samsung 970 EVO Plus

Säljer 2 st Samsung 970 EVO Plus. Båda fullt fungerande i bra skick, se skärmdumpar från HWiNFO64 för detaljer.

Samsung 970 EVO Plus 1TB - 300:-
Samsung 970 EVO Plus 2TB - 600:-

Vid köp av båda - 750:-

Hämtas av köparen i Solna eller skickas där förskottsbetalning via Swish isf gäller och frakt och emballage betalas av köparen.

Köper gärna båda

Skrivet av Zelian:

Köper gärna båda

Tack för ditt intresse men var en annan person som hörde av sig via PM innan dig.

Återkommer om den första personen skulle ångra sig.

