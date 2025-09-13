WebMaximus
Medlem
●
Säljer 2 st Samsung 970 EVO Plus. Båda fullt fungerande i bra skick, se skärmdumpar från HWiNFO64 för detaljer.
Samsung 970 EVO Plus 1TB - 300:-
Samsung 970 EVO Plus 2TB - 600:-
Vid köp av båda - 750:-
Hämtas av köparen i Solna eller skickas där förskottsbetalning via Swish isf gäller och frakt och emballage betalas av köparen.
Köper gärna båda
Köper gärna båda
Tack för ditt intresse men var en annan person som hörde av sig via PM innan dig.
Återkommer om den första personen skulle ångra sig.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.