Steam Deck OLED 1TB

NR200P | 2xNF-A12x15 | SF1000L | STRIX B450-I GAMING | 5800X3D | NH-U12S | 32GB LPX 3600 MHz | RX7800XT PULSE
Säljer min Steam Deck då den tyvärr inte kommer till användning.
Köpt direkt av Steam i mars 2024. Använd otroligt lite, i nyskick.
Alla originaltillbehör, laddare, osv. finns. Inget minneskort eller andra tillbehör. Kartong finns inte kvar, men om det blir aktuellt att skicka ser jag till att införskaffa lämplig kartong.
Finns i Nacka, Stockholm.
