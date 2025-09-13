Steam Deck OLED 1TB

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

1
Säljer min Steam Deck då den tyvärr inte kommer till användning.

Köpt direkt av Steam i mars 2024. Använd otroligt lite, i nyskick.

Alla originaltillbehör, laddare, osv. finns. Inget minneskort eller andra tillbehör. Kartong finns inte kvar, men om det blir aktuellt att skicka ser jag till att införskaffa lämplig kartong.

Finns i Nacka, Stockholm.

