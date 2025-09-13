Överföra anteckningar (endast) - mellan Iphones, skare va så j...a svårt?

Hej,

Jag försöker överföra anteckningar mellan Iphones - utan att få över all annan data/appar etc....

Har testat Itunes backup, men den för över HELA gamla mobilen till nya (inkl Appleid't), vilket jag inte vill.

Förutsättningar:

Gamla Iphone 13 Pro: jobbmobil som jag använt även privat, så har alla anteckningar / bilder i denna mobil.

Ny Iphone 14 Pro: Privat mobil med nytt AppleID - här vill jag ha mina privata data - utan jobb-datat/appar, AppleId etc..

Bilder kan jag kopiera till datorn och föra över till min nya mobil, så det är ju inget problem.

Det är just anteckningar jag vill åt - där allt jag skapat under 8-10 år ligger blandat på jobbmobilen, om jag får över alla till ny privat mobil kan jag deleta jobbrelaterat där tänker jag.

Finns det något smidigt sätt att föra över ENDAST anteckningar mellan Iphones?

Tack,

Anders