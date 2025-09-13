Macbook Pro 13.3" från 2014 med 256 SSD

Säljer min Macbook Pro Retina 13.3" Mid-2014 (Modell A1502) som har mest använts till kolla på Netflix och dylikt. Två fötter har lossnat på baksidan (se bild). Rengjord och återställt MacOS till senaste version som stöds (BigSur 11.7.10). Lista med specs finnes längre ner. Säljes i befintligt skick.

Utropspris 999 kr.

Skickas med PostNord/DHL där köparen står för frakt och betalning sker över Swish, alternativt hämtas i Stockholm/Solna.

Specs:

CPU: Intel i5 dual-core 2.6 GHz (boost till 3.1 GHz)

RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz

Display: IPS med 2560x1600 (227 ppi)

SSD: 256 GB (PCIe-baserad)

Wifi: Upp till 802.11ac på 5 GHz

OS: Stödjer MacOS till och med BigSur 11.7.10

Batteri-status: 721 cykler

Upplösning över HDMI: Upp till 3840x2160/30Hz eller 4096x2160/24Hz (enligt [2])

Resurser om ni vill läsa mer om modellen:

[1] https://support.apple.com/en-us/111942

[2] https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-...

