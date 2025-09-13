Diagnos på detta Ljus fenomen LG G4 "specifika appar"

hollowman71
Medlem
●
Senast redigerat
Hallå!
Har en oled LG G4 sen några veckor tillbaka och jag har märkt när jag går in på : disney +( bara precis i upp starten se bilderna. inget inne i appen) och HBO max (ser jag det när jag trycker fram menyn åt vänster) så ser det ut så här i vänster hörn :
OBS! Endast på dom apparna och inget när man tittar på innehålle på apparna!
Vad är det?
Något man ska dra öronen åt sig för?
EDIT : skapar denna tråd för att stilla mitt sinne då jag går och undrar om det är något fel på tvn
Mvh Peter
Läste någonstans att många funktioner är av när man är i menyläge. Kan det var det?
Om det inte uppstår när du tittar på film så kan du chilla 👍
Läste någonstans att många funktioner är av när man är i menyläge. Kan det var det?
Om det inte uppstår när du tittar på film så kan du chilla 👍
Nej ser ingenting när jag ser på annat.
Ser bara detta "fenomen" vid tillfällerna som jag skrev..
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.