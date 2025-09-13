Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Diagnos på detta Ljus fenomen LG G4 "specifika appar"

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Diagnos på detta Ljus fenomen LG G4 "specifika appar"

Hallå!
Har en oled LG G4 sen några veckor tillbaka och jag har märkt när jag går in på : disney +( bara precis i upp starten se bilderna. inget inne i appen) och HBO max (ser jag det när jag trycker fram menyn åt vänster) så ser det ut så här i vänster hörn :

https://imgur.com/a/2TwXbMl

OBS! Endast på dom apparna och inget när man tittar på innehålle på apparna!

Vad är det?
Något man ska dra öronen åt sig för?

EDIT : skapar denna tråd för att stilla mitt sinne då jag går och undrar om det är något fel på tvn

Mvh Peter

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Läste någonstans att många funktioner är av när man är i menyläge. Kan det var det?
Om det inte uppstår när du tittar på film så kan du chilla 👍

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av liqwid11:

Läste någonstans att många funktioner är av när man är i menyläge. Kan det var det?
Om det inte uppstår när du tittar på film så kan du chilla 👍

Gå till inlägget

Nej ser ingenting när jag ser på annat.
Ser bara detta "fenomen" vid tillfällerna som jag skrev..

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar