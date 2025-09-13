Ljus fenomen vänster hörn oled LG G4 specifika appar

Hallå!

Har en oled LG G4 sen några veckor tillbaka och jag har märkt när jag går in på : disney +( bara precis i upp starten se bilderna. inget inne i appen) och HBO max (ser jag det när jag trycker fram menyn åt vänster) så ser det ut så här i vänster hörn :

https://imgur.com/a/2TwXbMl

OBS! Endast på dom apparna och inget när man tittar på innehålle på apparna!

Vad är det?

Något man ska dra öronen åt sig för?

EDIT : skapar denna tråd för att stilla mitt sinne då jag går och undrar om det är något fel på tvn

Mvh Peter