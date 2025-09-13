Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Ljus fenomen vänster hörn oled LG G4 specifika appar

Ljus fenomen vänster hörn oled LG G4 specifika appar

Hallå!
Har en oled LG G4 sen några veckor tillbaka och jag har märkt när jag går in på : disney +( bara precis i upp starten se bilderna. inget inne i appen) och HBO max (ser jag det när jag trycker fram menyn åt vänster) så ser det ut så här i vänster hörn :

https://imgur.com/a/2TwXbMl

OBS! Endast på dom apparna och inget när man tittar på innehålle på apparna!

Vad är det?
Något man ska dra öronen åt sig för?

EDIT : skapar denna tråd för att stilla mitt sinne då jag går och undrar om det är något fel på tvn

Mvh Peter

