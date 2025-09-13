Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Rensar bland saker som inte används

Creative I-trigue 3200 2.1 system
Har varit med mig sedan 2007, fungerar fortfarande utan bekymmer.

Logitech K750 Solar
2st tangentbord och en mottagare. Mottagaren har en gång fått en knäck, så hanteras varsamt.
Ett av tangentborden i princip nytt.

Digitus 8p gigabit switch för 10" stativ
Ej managerbar
Fungerar utan problem

Asus dvd läsare
Fungerar

Raspberry Pi model B (första modellen)
Med case, fungerade sist jag använde den.
Allt eller inget ovan för 500 pix

Yamaha RX-397
Stereoförstärkare med 50w/kanal. Fungerar utan problem.
Har phono ingång och 3-4 i gångar till.
Ingen fjärr.

400 pix

Endast hämtning utanför Enköping
(Kan tas med in till Enköping om du inte är bilburen etc.)

Väljer köpare osv osv osv

