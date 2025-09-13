Custom loop i Fractal Design North. Mattsvart, guld och Noctua

Tillslut har jag gett mig på att bygga min första custom loop.

Eftersom det var mitt första custom loop-bygge så var min första tanke att köra slangar. Men efter att ha fått syn på corsairs mattsvarta rör och guldiga anslutningar så var jag såld. De matchade förgerna på FD North Black perfekt. Dessutom tycker jag att byggen med hårda rör blir mycket snyggare. Sagt och gjort, hårda rör blev det. Jag har inte för vana att göra det enkelt för mig... ^^

Besök galleriet här