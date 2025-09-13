Spel Dator - RTX 4070

Eftersom vi har två datorer med liknande specifikationer säljer vi nu min frus dator. Den har mestadels blivit oanvänd då barnen tar upp all tid.

Specs:

GPU: MSI RTX 4070 Ventus 3X

CPU: AMD Ryzen 7 5700G

RAM: 32 GB DDR4

Moderkort: Asus ROG Strix med WiFi

Lagring: 1 TB SSD M.2

RGB Fläktar, lyser fint i Datorn.

Går självklart att prova på plats och gå igenom datorn.

Tänker mig bud fram till att jag känner mig nöjd eller köp nu pris på 12500 kronor.

