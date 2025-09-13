Spel Dator - RTX 4070

DuoMonky
Eftersom vi har två datorer med liknande specifikationer säljer vi nu min frus dator. Den har mestadels blivit oanvänd då barnen tar upp all tid.
Specs:
GPU: MSI RTX 4070 Ventus 3X
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
RAM: 32 GB DDR4
Moderkort: Asus ROG Strix med WiFi
Lagring: 1 TB SSD M.2
RGB Fläktar, lyser fint i Datorn.
Går självklart att prova på plats och gå igenom datorn.
Tänker mig bud fram till att jag känner mig nöjd eller köp nu pris på 12500 kronor.
