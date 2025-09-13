Hur får man tag på en "vettig" e-postleverantör?

Först och främst: jag har läst en liknande tråd om det här, och även om min frågeställning är ganska lik är det några parametrar som skiljer (så många av svaren funkar inte för mig), och jag vill inte riktigt "kidnappa" den tråden heller.

Grundpremissen är ungefär densamma, jag har i dagsläget e-post hos en ej nämnd mindre skandinavisk leverantör och betalar en liten slant för det, men jag känner inte att deras säkerhetsarbete och tillgänglighet är direkt tillfredsställande. Leverantörer som Microsoft, Google och Apple är inga alternativ - att bli mer beroende av amerikanska giganter, inte minst när det kommer till en relativt kritisk tjänst så som e-post, är jag inte intresserad av. Har kikat på Go European, men det är inte direkt någon detaljerad jämförelse av alternativen de har.

Jag är inte intresserad av att krångla med att skaffa och ha en egen domän, eller för den delen egen POP/SMTP/IMAP-server, jag är ute efter en mer eller mindre färdig tjänst, och jag betalar gärna en rimlig peng för det. ISPer kunde ju lösa det "förr", men numera hänvisar de flesta jag har kikat på till externa tjänster, och då oftast Microsofts eller Googles.

Kraven jag egentligen har är följande:

IMAP - för att någorlunda enkelt kunna komma åt och synka kontot med andra enheter, att överföra mitt nuvarande konto till ett nytt är dock inget jag planerar göra på kort sikt. Planerar köra båda parallellt ett rätt bra tag, ett nytt konto är främst redundans och att på längre sikt övergå till. Webmail-åtkomst - att *säkert* (mao, bl.a. krav på MFA och att leverantören har någon form av seriöst säkerhetsarbete, men det behöver inte vara in absurdum - är inte direkt ute efter något brevlådeföretag på Malta eller Seychellerna som säger sig ha krypterade servrar på okänd plats som minsann ingen kan komma åt) kunna komma åt e-post oavsett var man är och vilken enhet man har tillgång till, utan att behöva sätta upp IMAP. Behöver ingen gigantisk lagringskapacitet, några hundra MB/någon GB är fullt tillräckligt för stunden. Önskvärt om det går att öka på sikt inte minst, såklart. Egna servrar - jag är alltså återigen inte intresserad av bara en relay, och jag orkar verkligen inte krångla med både domän- och e-posttjänsttleverantör och sen sätta upp och ställa in allt som krävs för att det ska fungera. Som nämnt ovan, lagringskapacitet är inte kritiskt, jag är inte ute efter molnlagring till något annat än e-posten. Seriös aktör - transparens, säkerhet, support o.s.v. är viktigt, aktören får gärna vara så lokal som möjligt om kraven är uppfyllda, men jag kör hellre en utomskandinavisk europeisk leverantör som är kompetent än en svensk som inte är det. Domänen ska inte per default blockeras, har hört att Protonmail löper den risken? (Eller har Proton betalalternativ som ger en annan domän?) Såg en tråd om Protons betaltjänster, men den svarade inte på så mycket av det jag undrade.

Hoppas det är någon som har erfarenhet, koll och insikt i ämnet. Tar gärna emot erfarenheter av leverantörer som uppfyller kraven eller om det är något annat som är bra att tänka på!