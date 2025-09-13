10600K, Z490 Tomhawk, 16/32GB RAM

phant0m
Säljer följande komponenter efter uppgradering:
MSI MAG Z490 Tomahawk
Inköpt 2020-06-18 på Computersalg.
Intel 10600K
Inköpt 2020-06-18 på Komplett.
Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16 Renegade
Inköpt 2023‑11‑21 på inet.
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL14 Trident Z Neo
Inköpta här på SweC i december 2020.
Det saknas två skruvar till M2-kylarna på moderkortet, i övrigt är allt i bra skick.
Föredrar upphämtning och att flera komponenter säljs ihop.
Föredrar att alla bud tas öppet i tråden och säljer till vem jag vill.
1600+frakt
