10600K, Z490 Tomhawk, 16/32GB RAM

Säljer följande komponenter efter uppgradering:

MSI MAG Z490 Tomahawk

Inköpt 2020-06-18 på Computersalg.

Intel 10600K

Inköpt 2020-06-18 på Komplett.

Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16 Renegade

Inköpt 2023‑11‑21 på inet.

G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL14 Trident Z Neo

Inköpta här på SweC i december 2020.

Det saknas två skruvar till M2-kylarna på moderkortet, i övrigt är allt i bra skick.

Föredrar upphämtning och att flera komponenter säljs ihop.

Föredrar att alla bud tas öppet i tråden och säljer till vem jag vill.

