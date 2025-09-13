Forum Övrigt Övriga ämnen Akademiska ämnen Tråd

Chat Control 2025

Chat Control 2025

Tycker det är lite underligt att det inte har kommit upp i nyhetsflödet här på sweclokers en sak som är högst relevant för allt IT folk som bor här.

Det verkar Som Chat Control är tillbaka på tapeten. Dock så det är väldigt tyst i Media SVT har inte rapporterat något om det, samt att det inte har blivit en nyhetsartikel här på Sweclokers tycker jag också är förundransvärt. Men det kanske är ett resultat i att den föra skribenten Edin Jusovic har slutat.

Faller väl till stor grad under § 1.7, med mer info här.

Skrivet av Pettson88:

Faller väl till stor grad under § 1.7, med mer info här.

Nej det speglar inte alls in här.
Det har alltid funnits artiklar som varit IT relaterade som gäller politik, inget konstigt.
Däremot är inte swec forumet till för användare ska kasta sina politiska åsikter hej vilt, aka sandlåda.

Det finns också flera artiklar om chat control på sweclockers senast 2024 som TS pratar om.

Sen har det inte direkt hänt mycket med chat control fören nu igen typ. Där de ska röstas om Chat control 2.0 i darnmark nästa månad lr något. Så inte direkt mycket att skriva om i nuläget.

Skrivet av Nivity:

Nej det speglar inte alls in här.
Det har alltid funnits artiklar som varit IT relaterade som gäller politik, inget konstigt.
Däremot är inte swec forumet till för användare ska kasta sina politiska åsikter hej vilt, aka sandlåda.

Det finns också flera artiklar om chat control på sweclockers senast 2024 som TS pratar om.

Sen har det inte direkt hänt mycket med chat control fören nu igen typ. Där de ska röstas om Chat control 2.0 i darnmark nästa månad lr något. Så inte direkt mycket att skriva om i nuläget.

Det här är ingen artikel, det är en forumtråd - "viss" skillnad.
Sista stycket i ditt svar visar ju att det i allra högsta grad är politik det handlar om.

