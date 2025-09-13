Chat Control 2025

Tycker det är lite underligt att det inte har kommit upp i nyhetsflödet här på sweclokers en sak som är högst relevant för allt IT folk som bor här.

Det verkar Som Chat Control är tillbaka på tapeten. Dock så det är väldigt tyst i Media SVT har inte rapporterat något om det, samt att det inte har blivit en nyhetsartikel här på Sweclokers tycker jag också är förundransvärt. Men det kanske är ett resultat i att den föra skribenten Edin Jusovic har slutat.