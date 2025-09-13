Chat Control 2025

Nej det speglar inte alls in här.
Det har alltid funnits artiklar som varit IT relaterade som gäller politik, inget konstigt.
Däremot är inte swec forumet till för användare ska kasta sina politiska åsikter hej vilt, aka sandlåda.
Det finns också flera artiklar om chat control på sweclockers senast 2024 som TS pratar om.
Sen har det inte direkt hänt mycket med chat control fören nu igen typ. Där de ska röstas om Chat control 2.0 i darnmark nästa månad lr något. Så inte direkt mycket att skriva om i nuläget.