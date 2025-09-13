"Börja Lära" och "Lär Dig Stava" sökes

Som titeln lyder söker jag efter dessa två gamla spel. Utvecklades av svenska studion Young Genius. Någon som har en kopia eller vet var det arkiverats? Jag ägde båda dessa spel någon gång i tiden, och har kvar boxen till ett, men skivorna saknas. Tror jag gav bort de till någon annan, men tvekar på att de fortfarande har kvar det, men jag uppdaterar i tråden om så är fallet.

Någon som har, haft eller minns ett eller båda exemplar? Eller sett någon som arkiverats det online? Har sökt lite själv men inte kunnat hitta dessa två.