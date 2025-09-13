Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

5700 xt watercooled

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

5700 xt watercooled

Vattenkylaren är på just nu men fläkten för luftkylning kommer såklart med

Inga skambud och jag bestämmer vem jag skall sälja till!

Om ni vill ha bilder är det bara att säga till, har ej möjlighet vid tilfälle av uppläggning av annons

Priset är förhandlingsbart

Köptes här och är oanvänd av mig, förutom när jag kollade så den fungerade

Läs hela annonsen här

Visa signatur

ryzen 5 2600 m B450 Gaming ROG STRIX, 32gb 3200mhz RAM. Amd rx 5700 xt, Seasonic GX-750. Samsung 840 500gb, Samsung NVME M.2 4tb.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar