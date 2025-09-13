Säljer min EK-AIO Elite 360 D-RGB med 6st fläktar, fläktarna är i princip oanvända då de ersattes efter någon vecka med anda fläktar för att matcha temat i chassit. Den går tyst och fint och höll min 9900k och 7800X3D svala. Den har legat på hyllan sen i maj förra året. det saknas kanske några skruv för att fästa fläktarna på radiatorn. Den är inköpt 2022 på Inet.

ser gärna att den hämtas i skaraborg då jag saknar vettig låda att skicka i. Men kan även skickas om postnord eller likande har lådor som passar, dålig koll vad det finns för färdiga lådor att köpa. Det står köpare i så fall för.

har ingen aning om vad den kan vara värd så vi kör budgivning med start på 300kr?

Läs hela annonsen här