Billig dator till tonåring som streamar

Är inte jätteduktig på att hitta delar till datorer. Men vill försöka hjälpa tjejen att få ihop en dator till sin son när han fyller år. den de har nu är lastgammal och klarar knappt av de enklaste programmen längre utan att bli tokseg/krascha.

Hon har en väldigt begränsad budget så skulle verkligen uppskatta hjälp till att få ihop delar till en dator som han kan använda i åtminstone något år framåt, som kostar mellan 5 000-10 000. ju billigare desto bättre.