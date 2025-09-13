Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

nybygge startar ej. helt stendöd! vad är problemet!?

1
Medlem

Kan nån snälla hjälpa mig?? Byggt en dator idag med 9060xt, ryzen 5 9600x, msi b850 gaming plus wifi. En m2 hårddisk, 2x16gb ram kingston rgb.
Försöker starta den nu men inte ett smack händer när jag trycker på knappen!! Kopplat in kabeln till moderkort från psu och till cpupower1. Även ström till grafikkort, frontpanel, audio osv.. Men helt stendött! Inte minsta reaktion! Power knappen borde väl vara på frontpanel på moderkortet?? Chassi är Corsair rx3500
Psu är Phanteks AMP GH 750W Gold Vit ATX 3.1
Uppskattat hjälp. Lagt massor av tid på detta med helt nya delar o så startar inte skiten!

Medlem

Du har inte glömt att slå om knappen på nätagget till on?

Annars; händer det något om du sätter något av metall, t.ex. en skruvmejsel, mot de två pinnarna som front panel power button är/ska vara kopplad till?

Medlem
Skrivet av shugge:

Du har inte glömt att slå om knappen på nätagget till on?

Annars; händer det något om du sätter något av metall, t.ex. en skruvmejsel, mot de två pinnarna som front panel power button är/ska vara kopplad till?

Knappen är på on. Testat det där också med mejsel men det hände inte ett skit. Är precis som att ingen ström kommer alls... Är ju modulärt psu typ, är det nåt speciellt man måste göra med såna??

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

Knappen är på on. Testat det där också med mejsel men det hände inte ett skit. Är precis som att ingen ström kommer alls... Är ju modulärt psu typ, är det nåt speciellt man måste göra med såna??

Om både 24pin och 4/8 pin är kopplade ordentligt mellan nätagg och moderkort, så lär det vara något fel på nätagget eller strömkablarna mellan vägg och nätagg.

Kör du strömkabel direkt in i vägguttag utan någon förgrening?

Rekordmedlem

Posta bilder.
Och är alla delar helt nya eller har du återanvänt något ?

Medlem

Bilder men har dragit ut sladdarna till grafikkort och cpu... enda som sitter i psu på bilderna är moderkort. Vad fan kan problemet vara?? Finns det inget sätt att testa ett psu på om det funkar eller ej?
Alla delar är helt nya så blir fan knäckt om det är paj 😔😔😔

Medlem
Skrivet av shugge:

Om både 24pin och 4/8 pin är kopplade ordentligt mellan nätagg och moderkort, så lär det vara något fel på nätagget eller strömkablarna mellan vägg och nätagg.

Kör du strömkabel direkt in i vägguttag utan någon förgrening?

Förlängningssladd men har testat byta uttag i förlängssladden utan framgång. Ska väl inte behöva vara rakt in i väggen?

Medlem

Ser du något på de här dioderna? De ska hjälpa dig diagnostisera.
Du har även två strömkontakter vid CPU och ett under PCI-E slotsen. Framgår inte om alla de måste vara inkopplade i manualen.

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

<Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk>

Bilder men har dragit ut sladdarna till grafikkort och cpu... enda som sitter i psu på bilderna är moderkort. Vad fan kan problemet vara?? Finns det inget sätt att testa ett psu på om det funkar eller ej?
Alla delar är helt nya så blir fan knäckt om det är paj 😔😔😔

Du kan inte diagnostisera med strömkablar urkopplade. Lite svårt att se längst ner till höger på moderkortet också, där powerknapp och dioderna kopplas. Men ser inget annat uppenbart

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

Förlängningssladd men har testat byta uttag i förlängssladden utan framgång. Ska väl inte behöva vara rakt in i väggen?

För att utesluta ev fel på grenkontakten bör du testa rakt in i väggen.

Som ovan nämnt så måste både ström till moderkortet och cpu vara inkopplat, annars kommer den inte starta.

Medlem
Skrivet av shugge:

För att utesluta ev fel på grenkontakten bör du testa rakt in i väggen.

Som ovan nämnt så måste både ström till moderkortet och cpu vara inkopplat, annars kommer den inte starta.

Ja självklart. De var alla inkopplade nyss men jag drog precis ut dem för att testa och orkade i te koppla in alla till korten för det är sjukt bökigt att komma åt psun o koppla in igen. Lagt timmar på detta idag. Men självklart var en kabel till cpu och kabeln till pcie till grafiken inkopplat när jag testade innan. Även kabel till moderkort såklart. Jag ser inga dioder alls som lyser överhuvudtaget?? Ska testa att koppla rakt in i väggen om en stund när jag käkat. Får psykbryt så måste ta paus.... Förbannad man blir. Köper nytt o så startar det inte ens...

Medlem

Är du säker på att du har satt rätt kablar i nätagget? Brukar vara märkt med PSU på den änden som ska in i nätagget. Kolla över alla kablar som kom med nätagget så du inte tagit fel.

Medlem

Har du bara kopplat in ATX power å CPU power 1 inte såkontstigt de inte funkar man löser ju manualen så funkar allt... ATX PWR--CPU PWR 1 & 2 OCH PCIE PWR[imgf id="47723" key="70303B54-606A-4B22-8E9B-D0AE7C25FC76" /

Såg nu de ska räcka med en men skadar väl inte ha i allt

Medlem

@NinjaDude85
Kontrollera så att det faktiskt är en EPS-kontakt du anslutit till CPU-ström så det inte råkar vara en PCIe-strömkontakt med dålig passform och detsamma för kabeln du ansluter till grafikkortet.

Medlem
Skrivet av Viita:

@NinjaDude85
Kontrollera så att det faktiskt är en EPS-kontakt du anslutit till CPU-ström så det inte råkar vara en PCIe-strömkontakt med dålig passform och detsamma för kabeln du ansluter till grafikkortet.

Hur ser jag skillnad på det? Tror det stod cpu på den sladden jag kopplade till cpupower1 från psun.

Medlem
Skrivet av Great Games Archive:

Har du bara kopplat in ATX power å CPU power 1 inte såkontstigt de inte funkar man löser ju manualen så funkar allt... ATX PWR--CPU PWR 1 & 2 OCH PCIE PWR[imgf id="47723" key="70303B54-606A-4B22-8E9B-D0AE7C25FC76" /

Såg nu de ska räcka med en men skadar väl inte ha i allt

Läst o googlat o trodde det räckte med bara 1an men måste man ha 2an i också?

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

Hur ser jag skillnad på det? Tror det stod cpu på den sladden jag kopplade till cpupower1 från psun.

Står det CPU på den så ska det vara rätt.

Har du provat att kortsluta de två stift som kopplas till "power on"-knappen bara för att utesluta att det inte är fel på denna?
Allt du behöver göra är att nudda de två stiften lite snabbt med tex en mejsel.

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

Läst o googlat o trodde det räckte med bara 1an men måste man ha 2an i också?

Oftast räcker det med bara en EPS cpu power inkopplad, 2 behövs för strömtörstigare cpu:er och vid överklockning. Men i undantagsfall kan båda krävas oavsett cpu och även om man ej överklockar.

Medlem

Kan man testa med ett gammalt nätagg? Har en över 10år gammal dator sen innan men vet inte om det nätagget är för gammalt då??

Medlem
Skrivet av NinjaDude85:

Kan man testa med ett gammalt nätagg? Har en över 10år gammal dator sen innan men vet inte om det nätagget är för gammalt då??

Det bör du kunna göra, men säkerställ att du i så fall byter ut alla kablar mellan nätagg och komponenterna, man får under inga omständigheter blanda kablar mellan olika nätagg även om de fysiskt passar i kontakterna.

Medlem

Bara så frågan är ställd.
Det sitter väl distanser mellan moderkort och chassi?

Medlem
Skrivet av Viita:

Bara så frågan är ställd.
Det sitter väl distanser mellan moderkort och chassi?

Japp

Medlem

Alltså vilken ände av kablarna ska sitta i psu respektive grafikkort/cpu? Det är markerat pcie på ena änden av kablen, ska den änden in i psu eller grafikkortet? Den änden kan ockå dela sig så det blir 6pin istället typ..

