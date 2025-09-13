Hur lagra och nå gamla bilder och videor?

Jag har ett Mega konto med 50GB lagring. På min telefon har jag de senaste 10 åren haft detta för att ladda upp bilder och video. Sedan vi varje nytt år så har jag gått igenom allt, sparat kanske 100-200 bilder och videor, lagt i en mapp och sen gått vidare. I takt med att mobilkamerorna blir allt mer högupplösta och barn tillkommit har antalet bilder och video bara växt och växt. Jag har gång på gång stött på 50GB gränsen och tvingats rensa och slänga saker jag egentligen hade velat spara.

Så vad gör man nu? Det enklaste är såklart att köpa mer lagring på Mega eller någon annan molntjänst. Det är praktiskt att omedelbart få en backup och det är busenkelt att titta på gamla bilder var och hur som helst. Men jag är inte sugen på att ha en månadskostnad för detta. Köra en egen NAS är jag inte intresserad utav alls. Jag kör redan en offline backup på mitt Mega konto 1 gång per år till en USB hårddisk. Men det är dels lite besvärligt och det försämrar tillgänligheten såpass att jag typ aldrig ens tittar på bilderna.

Så hur löser man det egentligen?