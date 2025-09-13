Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Hur lagra och nå gamla bilder och videor?

Hur lagra och nå gamla bilder och videor?

Jag har ett Mega konto med 50GB lagring. På min telefon har jag de senaste 10 åren haft detta för att ladda upp bilder och video. Sedan vi varje nytt år så har jag gått igenom allt, sparat kanske 100-200 bilder och videor, lagt i en mapp och sen gått vidare. I takt med att mobilkamerorna blir allt mer högupplösta och barn tillkommit har antalet bilder och video bara växt och växt. Jag har gång på gång stött på 50GB gränsen och tvingats rensa och slänga saker jag egentligen hade velat spara.

Så vad gör man nu? Det enklaste är såklart att köpa mer lagring på Mega eller någon annan molntjänst. Det är praktiskt att omedelbart få en backup och det är busenkelt att titta på gamla bilder var och hur som helst. Men jag är inte sugen på att ha en månadskostnad för detta. Köra en egen NAS är jag inte intresserad utav alls. Jag kör redan en offline backup på mitt Mega konto 1 gång per år till en USB hårddisk. Men det är dels lite besvärligt och det försämrar tillgänligheten såpass att jag typ aldrig ens tittar på bilderna.

Så hur löser man det egentligen?

Köpa en NAS som har tillgång till en bra foto app som skickar över foton till NASen automatiskt x)

Enda sättet är en nas och en fotoapp om du inte vill ha mer Cloud lagring.

Jag är lat och kör Synology+Synology photo+ backup c2 1TB (moln) men skulle kunna köra en off-site nas istället

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

