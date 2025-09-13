RX 6800 XT Msi Gaming X Trio

Säljer ett mycket fint RX 6800 XT. Den har varit använd med ett vattenblock sen tidigare men nu har jag monterat på original kylaren. Jag är ej första ägaren, den är köpt här på Swec men säljes då att det inte blir ett bygge med det. Original kylaren är i princip ny, bara provkörd i några timmar för att som om allt stämmer. Temperaturerna verkar vara ganska bra, nya thermal pads skulle vara bra. Vattenblocket kan jag sälja med för 400kr extra.

Upphämtning i Umeå eller så skickar jag med PostNord och förskottsbetalning

