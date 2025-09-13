Tangentbordet har ballat ur - hjälp

Har en Acer aspire som har ett par år på nacken. Batteriet har sista året lagt ner, men det har funkat fint med kabeln ikopplad. Datorn har dock kännt av att batteriet är inkopplat, det har bara konstant stått som 1% laddat.

Nu låg han urkopplad i en vecka. Vid uppstart står nu att inget batteri upptäcks. Men datorn startar. Spel som tidigare klarat av att köras laggar nu något otroligt. Och ännu värre, tangentbordet har ballat ur helt och hållet...

Vänster pil bli numlock

E bir Y

Q blir 3

K blir I

C och D ger ingen respons alls...

Säkert fler tangenter som är fel, men kan inte lista allt.

Skall läggas till att datorn inköptes från tyskland, vid blåskärm står det på tyska. Men har haft den i ställd på svenskt tangentbord, vilket den står kvar på nu.

Känner någon igen felet och vet hur jag löser det hela?