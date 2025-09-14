Gaminglaptop - MSI GF65, RTX2060, Intel i7, 144hz IPS

Hej!

Säljer min gaminglaptop. Inte mkt använd, fint skick. Se spec nedan.

MSI GF65 Thin, 15.6" 1080p, 144Hz matt,

Intel Core i7-10750H

16 GB ram, 512 GB PCIe SSD

GeForce RTX2060

WiFi 6

bakbelyst tangentbord,

Win11

Laddare finns.

Kan skickas mot förskottsbetalning.

