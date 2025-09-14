Hjälp.. Koppla in sub till förstärkare.

Jag har en yamaha htr-5740 förstärkare och två stereo högtalare. Har haft en enkel hemmabio bas innan på ca 300w. Då kopplade jag från sub out till basen med en RCA kabel. Enkelt o allt dunkade på.

Jag har nu fått tag på 18" bas på 1200w. Kopplar jag in den på samma sätt så måste jag sätta gainen max på basen och sedan max på receivern för att det ska dunka något. O då dunkar det ändå inte så mycket som det bör göra med en så stor bas (+ att ljudet är skit när man maxar gainen). Höjer jag volymen låter det som att basen slår igenom.

Det jag har gjort nu är att använda min andra förstärkare jag hade liggandes (Andersson r1). Kopplat en rca kabel från preout till den och in till min yamaha. Har sedan tagit en Y kabel för att koppla in i både L och R på snubben. O nu dunkar den på MYCKET bättre. Även med gainen på knappt hälften så låter det riktigt bra. MEN jag känner inte dedär trycket i bröstet som jag saknar 😂. Dessutom är det lite jobbigt att ha en extra förstärkare som bara sköter basen. O samma här. Höjer jag tillräckligt så låter det som att basen slår igenom.. Men fortfarande mycket bättre än innan.

Så kortsagt.. För att få min 18" bas att funka som den ska. Behöver jag köpa någon preamp eller liknande som förstärker signalen? Antar att rca volten är för låg.. Kan någon förklara hur detta funkar?

Chatgpt sa att då det är en "PA bas" så är den gjord för att få en högre signal..

Hoppas att ni orkar läsaa allt o tack på förhand!