Nytt utpressningsprogram kringgår Secure Boot

1
Melding Plague

Nytt utpressningsprogram kringgår Secure Boot

Hybridpetya installerar sig på EFI-partitionen och krypterar disken innan Windows startar.

Läs hela artikeln här

Tur datorn står på dygnet runt då

Nice, säkert skriven med AI!

Microsoft åtgärdade CVE-2024-7344 i Windows-uppdateringarna för januari 2025, så användare som har uppdaterat till minst den versionen kan inte drabbas av skadeprogrammet i nuvarande form.

Men jag som alltid fått höra att djävulen kommer äta upp mina barn om jag inte har automatiska uppdateringar påslaget.....

Skämt å sido, jag ifrågasätter nyhetsvärdet om det stämmer att sårbarheten åtgärdades för 8 månader sedan.
Det luktar konspirationsteori, MS vill skrämma användarna till att uppdatera pga att de gjort andra ändringar också som de inte gillar att folk undviker genom att inte uppdatera?

Personligen rekommenderar jag att migrera till Linux.

ESET är i farten igen, klent med prenumeranter på deras tjänster antar jag. 🤷‍♂️

Skrivet av Kasken:

Men jag som alltid fått höra att djävulen kommer äta upp mina barn om jag inte har automatiska uppdateringar påslaget.....

Skämt å sido, jag ifrågasätter nyhetsvärdet om det stämmer att sårbarheten åtgärdades för 8 månader sedan.
Det luktar konspirationsteori, MS vill skrämma användarna till att uppdatera pga att de gjort andra ändringar också som de inte gillar att folk undviker genom att inte uppdatera?

Det är en högljudd klick med bakåtsträvare som håller på med fenomenet du beskriver.

99,nånting% har inte fuckat med standardinställningen.

Skrivet av Kasken:

Personligen rekommenderar jag att migrera till Linux.

Som i att "det är bättre att jag cripplar min dator än att någon annan gör det"?

Skrivet av Sveklockarn:

Som i att "det är bättre att jag cripplar min dator än att någon annan gör det"?

Jag kan bara konstatera att vi lever i helt skilda världar och har har helt skilda värderingar om du anser att ett skifte till en plattform där allting är möjligt på något sätt skulle vara en begränsning eller en försämring.

Våga släpp sargen och kom med i matchen

Skrivet av Kasken:

Jag kan bara konstatera att vi lever i helt skilda världar och har har helt skilda värderingar om du anser att ett skifte till en plattform där allting är möjligt på något sätt skulle vara en begränsning eller en försämring.

Våga släpp sargen och kom med i matchen

tror han mestadels talar om att gå från 100% windows användare kommer kräva en lång läroperiod innan man förstår systemet även för ganska basic funktionalite då de är extremt olika.

jag känner mig fortfarande inte bekväm i linux och då har jag använt olika distar i nära 20 år vid detta laget och fortfarande är det många gånger timmar av googlande för att få X funktion eller program att fungera.

så handlar nog mestadels om att gå över till linux kanske inte är aktuellt för att personen i fråga kommer sitta som ett frågetecken och inte fatta ett dyft när hans windows applikationer han behöver som inte har något vettigt linuxalternativ inte fungerar...

och i början är många gånger lösningen man får av googla hur man får det att fungera rena grekiskan...

så ja har man oändligt med tid så ja då kan linuxbyte vara ett alternativ men för generic svenson som aldrig startat en linux distro innan rekommenderar jag att iaf behålla en parralellinstallation av windows först för att inte bli helt handikappad första åren med lärokurva.

Om man har på CSM riskerar man att påverkas av det här då?

Skrivet av Rouge of Darkness:

tror han mestadels talar om att gå från 100% windows användare kommer kräva en lång läroperiod innan man förstår systemet även för ganska basic funktionalite då de är extremt olika.

jag känner mig fortfarande inte bekväm i linux och då har jag använt olika distar i nära 20 år vid detta laget och fortfarande är det många gånger timmar av googlande för att få X funktion eller program att fungera.

så handlar nog mestadels om att gå över till linux kanske inte är aktuellt för att personen i fråga kommer sitta som ett frågetecken och inte fatta ett dyft när hans windows applikationer han behöver som inte har något vettigt linuxalternativ inte fungerar...

och i början är många gånger lösningen man får av googla hur man får det att fungera rena grekiskan...

så ja har man oändligt med tid så ja då kan linuxbyte vara ett alternativ men för generic svenson som aldrig startat en linux distro innan rekommenderar jag att iaf behålla en parralellinstallation av windows först för att inte bli helt handikappad första åren med lärokurva.

Tack, bra beskrivet. Ytterst få har intresset att byta system till något som funkar så radikalt annorlunda i praktiken -- ens p.g.a. läskiga rubriker på Sweclockers.

Dessa förslag blir lika rimliga som att svaret på "jag har problem med nagelsvamp på tårna" vore "amputera benet och sätt dit en protes så får du aldrig nagelsvamp igen".

