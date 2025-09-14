Nytt utpressningsprogram kringgår Secure Boot

Skrivet av Kasken: Jag kan bara konstatera att vi lever i helt skilda världar och har har helt skilda värderingar om du anser att ett skifte till en plattform där allting är möjligt på något sätt skulle vara en begränsning eller en försämring. Våga släpp sargen och kom med i matchen Gå till inlägget

tror han mestadels talar om att gå från 100% windows användare kommer kräva en lång läroperiod innan man förstår systemet även för ganska basic funktionalite då de är extremt olika.

jag känner mig fortfarande inte bekväm i linux och då har jag använt olika distar i nära 20 år vid detta laget och fortfarande är det många gånger timmar av googlande för att få X funktion eller program att fungera.

så handlar nog mestadels om att gå över till linux kanske inte är aktuellt för att personen i fråga kommer sitta som ett frågetecken och inte fatta ett dyft när hans windows applikationer han behöver som inte har något vettigt linuxalternativ inte fungerar...

och i början är många gånger lösningen man får av googla hur man får det att fungera rena grekiskan...

så ja har man oändligt med tid så ja då kan linuxbyte vara ett alternativ men för generic svenson som aldrig startat en linux distro innan rekommenderar jag att iaf behålla en parralellinstallation av windows först för att inte bli helt handikappad första åren med lärokurva.