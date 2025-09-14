Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker en ny telefon

Söker en ny telefon

Hej!

Är intresserad av en ny mobiltelefon i form av en Iphone 14/15/16 pro eller pro max. Eventuellt en pixel 9 pro xl/10 pro xl eller Samsung Galaxy s24 ultra. Berätta vad du har och vill ha för den! Tack på förhand.

Hej
Tänkte beställa den nya 17 air och därav sälja min 15 pro max 256gb i superskick, 90% batterihälsa.
Finns i Halmstad, pm vad du kan tänka dig prismässigt.

Har en pixel 8pro blå 256gb i nyskick endast använd 11månader

