Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Kommentar: 184 dagar sedan den senaste incidenten

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Kommentar: 184 dagar sedan den senaste incidenten

Fredrik lovade sig själv att stå emot. Men vinden bär doften av nytt byte.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Escape from Tarkov har stöd för DLSS 4, så jo du behöver ett 5080

Visa signatur

”Det krävs talang för att lira hårdrock medan det räcker med en taskig barndom för att spela hiphop”

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Escape from Tarkov har jag nuddat vid som en katt runt het gröt i flera år men har inte provat för att jag misstänker att det är ett knepigt upplägg av spel i kombination med familj och barn?

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av 2000+:

Escape from Tarkov har stöd för DLSS 4, så jo du behöver ett 5080

Gå till inlägget

🥲 inget fel på FSR 2.2...

Skrivet av Joppis:

Escape from Tarkov har jag nuddat vid som en katt runt het gröt i flera år men har inte provat för att jag misstänker att det är ett knepigt upplägg av spel i kombination med familj och barn?

Gå till inlägget

Det är kanske inte den typen av spel du kan avbryta en session i, ifall något barn behövs torkas. Men när solen går ned, då är det fritt fram!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar