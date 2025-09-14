RAM eller grafikminne?

Hallå.

Jag behöver en ny speldator.

Ska jag satsa på 16 GB RAM, eller 8 GB + 4 GB grafikkort?

Jag har idag en några år gammal Lenovo 90MV0078MW med 8 GB RAM som grafiken delar.

Processorn är en AMD Ryzen 5 3500U med Radeon Vega Mobile Gfx, 2100 Mhz

Och det går extremt tungt i strategispel där massor av enheter hanteras samtidigt.

/Tack