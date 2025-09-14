Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

RAM eller grafikminne?

RAM eller grafikminne?

Hallå.
Jag behöver en ny speldator.
Ska jag satsa på 16 GB RAM, eller 8 GB + 4 GB grafikkort?

Jag har idag en några år gammal Lenovo 90MV0078MW med 8 GB RAM som grafiken delar.
Processorn är en AMD Ryzen 5 3500U med Radeon Vega Mobile Gfx, 2100 Mhz

Och det går extremt tungt i strategispel där massor av enheter hanteras samtidigt.

/Tack

Man bör inte köpa en dator med mindre än 16GB ram idag. 32GB börjar bli normen.

Och det går extremt tungt i strategispel där massor av enheter hanteras samtidigt.

Klen processor, obefintlig grafikkrets och extremt lite minne, inte konstigt att det går dåligt.

Har du tänkt ersätta den med en SFF-dator igen?

vare sig du ska köpa begagnat eller nytt så hade jag satsat på 32gb ram och 16gb vram, mycket mer framtidssäkert än 16/4 eller 16/8

en 8gb sticka till skulle troligen göra lite skillnad.

8GB är inte mycket speciellt när grafikkortet dessutom potentiellt äter upp hälften.

den verkar ha 2 ramslottar potentiellt vanliga DDR4 stickor men kan va laptop stickor iom att det verkar vara en kompakt dator.
men du får ta av sidan och kolla.

även kolla om den är utrustad med dubbla 4GB stickor eller en single 8GB sticka då jag inte kunde verifiera 8GB modellen men hittade varianten med 16GB som hade 2x8GB stickor.

de verkar iaf ha DDR4 2400Mhz sticka/or an något slag

men menar du att du ska köpa helt nytt så håller jag med resten att minst 16GB är vägen att gå.

och iaf minst 8GB dedikerat videoram (inte delat med ram!).

Ska du köpa nytt skulle jag personligen inte rekommendera något sämre än detta i dagsläget.

Det blir inte mycket till speldator med 4GB VRAM heller. Vad för spel ska du använda datorn till?

Det blir inte mycket till speldator med 4GB VRAM heller. Vad för spel ska du använda datorn till?

Favoritspelet är BFME1 (Battle for Middle Earth)
Originalet är 20 år gammalt nu och är inga problem på min PC.
Men via "All In One Launcher" kommer det fler o fler krävande varianter, med massor av enheter som hanteras samtidigt, vilket gör det väldigt segt.

