Logitech Steelseries Silverstone EVGA

Silverstone SG10 Chassi

Helt ok skick. Saknas lite detaljer för att få dit bluray bl.a.

Mejlat med Silverstone och går att köpa en hel del reservdelar av dom.

Tänkt som nas, men är för okunnig så blev en Synology istället

Bud från 400:-

EVGA 1080ti, köpt här på marknaden, funkar fint.

Ingen kartong eller kvitto.

Bud från 600:-

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Testat bara, nyskick.

Köpt på blocket.

Kartong men inget kvitto.

Bud från 800:-

Logitech Pro X TKL Lightspeed

Väldigt fint skick, men var inte min grej.

Köpt på tradera.

Kartong men inget kvitto.

Bud från 800:-

Steelseries Rival 5 trådad mus.

Köpt på tradera.

Kartong men inget kvitto.

Bud från 100:-

iPhone 15 Pro 128gb svart.

Maximal kapacitet Batteri 89&

Antal cykler 198 i skrivande stund.

Haft otterboxskal och skärmskydd sedan dag ett. Typ nyskick under.

Inga jack eller repor/tappskador.

Kartong och kvitto finns.

Kan ta en svart 13 mini emellan.

Bud från 5000:-

Kan skickas, annars upphämtning i Mjöbäck 20min från Ullared.

