Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp/rådgivning vid uppgraderingar

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hjälp/rådgivning vid uppgraderingar

Är i stort behov av lite rådgivning då jag planerar att göra några mindre uppgraderingar av min nuvarande dator då den i dagsläget inte ens klarar CS2 på absolut lägsta inställningarna. Min build ser ut enligt nedan för tillfället:

ASUS PRIME B450-PLUS
Samsung 860 EVO 500GB
Crucial 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz CL19
AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 18MB
ASUS GeForce GTX 1060 3GB DUAL OC
Fractal Design EFFEKT 500W
Fractal Design Focus G Vit

Min förhoppning är att lägga ut så lite som möjligt (kanske 3-4 tkr totalt), då jag relativt sällan faktiskt spelar. Kan jag klara mig på att uppgradera grafikkortet och lägga till ett ytterligare 8GB RAM?

Jag har blivit rekommenderad Radeon RX 6600 XT och vad jag kunnat läsa mig till så klarar mitt nätagg effekten som krävs. Är det något annat som jag kommer bli "tvungen" att byta eller som ni rekommenderar att jag passar på att byta för att slippa flaskhalsar?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Uppgradera BIOS så nyare CPU'er fungerar

Uppgradera med:

https://www.inet.se/lista/p3oIm/2025-09-14

Visa signatur

R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så här hade jag gjort.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja, det där lär nog räcka långt för TS faktiskt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kanske AMD Ryzen 5 3600 (-8% prestanda jämfört med 5600x i 1080p) från dagens fynd-tråden: https://www.proshop.se/CPU/AMD-Ryzen-5-3600-Tray-CPU-6-kaerno...
496:-

Fortsätter med fyndtråden och tar ett b580 (+10-20fps mer än rx 6600): https://www.komplett.se/product/1317383/datorutrustning/dator...
2581:-

T-force RAM finns inte. Därför: https://www.proshop.se/RAM/GSkill-AEGIS-DDR4-3200-16GB-CL16-D...
440:-

Totalt: 3517:-, finns det mer bang-for-the-buck ute där?

Senast redigerat förtydligande i cpu-prestanda
Visa signatur

2008: I5 - 550w corsair - 2x2g corsair x-treme - Asus P7P55D LE - Xfx 5850 - w7 64.

2023: I5 -13600k - 1000w rme- 2x16gb ddr5 5200mhz - X670E-A - 3070

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar