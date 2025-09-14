Hjälp/rådgivning vid uppgraderingar

Är i stort behov av lite rådgivning då jag planerar att göra några mindre uppgraderingar av min nuvarande dator då den i dagsläget inte ens klarar CS2 på absolut lägsta inställningarna. Min build ser ut enligt nedan för tillfället:

ASUS PRIME B450-PLUS

Samsung 860 EVO 500GB

Crucial 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz CL19

AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 18MB

ASUS GeForce GTX 1060 3GB DUAL OC

Fractal Design EFFEKT 500W

Fractal Design Focus G Vit

Min förhoppning är att lägga ut så lite som möjligt (kanske 3-4 tkr totalt), då jag relativt sällan faktiskt spelar. Kan jag klara mig på att uppgradera grafikkortet och lägga till ett ytterligare 8GB RAM?

Jag har blivit rekommenderad Radeon RX 6600 XT och vad jag kunnat läsa mig till så klarar mitt nätagg effekten som krävs. Är det något annat som jag kommer bli "tvungen" att byta eller som ni rekommenderar att jag passar på att byta för att slippa flaskhalsar?