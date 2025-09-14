R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.
Hjälp/rådgivning vid uppgraderingar
Oliver91
Medlem ★
●
Visa signatur
R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
reaperishere
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Palmen16
Medlem ★
●
Senast redigerat förtydligande i cpu-prestanda
Visa signatur
2008: I5 - 550w corsair - 2x2g corsair x-treme - Asus P7P55D LE - Xfx 5850 - w7 64.
2023: I5 -13600k - 1000w rme- 2x16gb ddr5 5200mhz - X670E-A - 3070