Distansköplagen och in-ear hörlurar. Vad gäller?

Distansköplagen och in-ear hörlurar. Vad gäller?

Köpte förra veckan ett par Samsung Buds 3 pro online hos Telefonishoppen. Öppnade kartongen men har inte provar hörlurarna än.
Nu råkar det vara så att jag har fått ett par vanliga Buds 3 gratis i sammband med att jag köpte en ny surfplatta.

Frågan är vad som gäller och om jag kan lämna tillbaka hörlurarna? På deras sida står det följande angående in-ear.
"In-ear produkter med bruten försegling är inte lämplig att återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl"

Det är en lite luddig beskrivning om vad som egentligen gäller. Annars får jag väl sälja mina nya Buds 3, men jag kommer så klart inte få tillbaka samma pengar.

Köp in ear hörlurar från amazon om du vill prova och skicka tillbaka, enda ÅF som tillåter retur av dessa. Annars räknas de som hygien produkt

Om det finns någon slags ytterligare inre försegling så kanske butiken kan gå med på det, annars är du körd. Skriv till butiken och fråga, det värsta som kan hända är att dom säger nej.

