Borttagning av bequiet processorfläkt med standardklämma utan att montera lås kylflänsen i sig?

Vad jag sett så har den en standard klämma som de flesta tornkylare har för att klämma fast fläkten utan skruvar?

Du drar ut dem via handtagen på ena sidan och lyfter ut bara. Brukar inte va några problem men dessa sitter som berget. Drar ut dem utan problem men de hakar sedan fast i flänsarna. Undrar om det finns någon speciell teknik.

Lite frestad på att försöka köra den passivt kyld då det bara är en surfdator som aldrig belastas något vidare. Har en chassifläkt bakom som aldrig går som skulle kunna dra luft igenom