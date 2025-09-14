Kingston NV3 M.2 NVMe gen 4 2TB

PepziOne
hallå behöver nu lite hjälp då jag inte är så kunnig inom PC världen
har just skaffat mig en ny intern ssd ( kingston nv3 2TB )
men när jag benchmarkar så toppar den bara 1,5GB/s när den ska ge ut 6000/5000mb/s
har ett b550 phantom gaming 4 motherboard
googlade lite innan och tror inte jag har gjort fel men någon kunnig får gärna rätta mig.
är det jag som dummar mig eller är det något fel?
tacksam för svar mvh linus
Moderkortets första M.2 plats skall ge full prestanda. Den andra platsen är kraftigt begränsad.
okej kag har satt den på den blå markerade, å den ska då vara vid gröna?
