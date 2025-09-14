Sexleksaker – hur vanligt är det egentligen?

Utvecklingen går snabbt och det känns som att synen på sexleksaker har förändrats mycket de senaste åren. Det som förr var ganska privat och kanske lite pinsamt att prata om, dyker nu upp i både medier, poddar och vanliga butiker online.

Frågan är:

• Hur vanligt tror ni att det är att människor använder sexleksaker idag?

• Är det något man pratar öppet om med sin partner eller vänner, eller håller de flesta det fortfarande för sig själva?

• Ser ni det som ett hjälpmedel för intimitet, en gadget bland andra, eller något mer?

Jag kollade runt lite och såg att sidor som Nattlust.se lyfter fram hur stort och varierat utbudet faktiskt blivit – från diskreta vibratorer till avancerade tekniska lösningar för par.

Är sexleksaker 2025 helt mainstream, eller finns det fortfarande ett tabu kvar?