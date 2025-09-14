Apple AirPods Pro USB-C Gen 2

Säljer mina AirPods Pro gen 2. Har låda kvar. Kvitto finns också. Vet inte om det måste sägas men de är självklart äkta.

De funkar prima ballerina!

Apple-Care garanti till 25/7-26 som jag vet går att överföra till köparen. (har sålt AirPods Pro gen 1 tidigare och gjort en överföring av garantin)

Skickas spårbart eller hämtas i centrala Skövde

Ska det skickas så är det förskottsbetalning som gäller.

Läs hela annonsen här