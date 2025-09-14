Är det någon vits att fixa upp en macbook pro late 2013?

ASUS GeForce STRIX GTX 970|i7 4970k 4ghz |Asus Z97A| Corsair16gb CM8GX3M2A1600C9| Crucial_CT480M500SSD3 & OCZ Agility 3 120GB SSD |
Cooler Master G650M|
Macbook Pro Retina 13'' Late 2013.|Playstation 4.| Lenovo Tablet | Samsung s20 |
Det är bara att byta ladduttaget kostar typ 500kr inklusive frakt.
Undra om det är värt att göra det?
Macen fungerar ju bra men hur du är med säkerhet och sånt? Den kör Catelina OS och det är väl från 2020 eller nått.
Personligen skulle jag säga ja men det beror såklart på syftet.
Är det för att fortsätta använda den eller tänker du skänka bort den/sälja den?
Om jag vore du så skulle jag göra det för att både lära dig hur man lagar den, byta ut mot en bättre SSD och kanske slänga in Linux på den.
Perfekt reservdator.
