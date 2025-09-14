Är det någon vits att fixa upp en macbook pro late 2013?

Personligen skulle jag säga ja men det beror såklart på syftet.

Är det för att fortsätta använda den eller tänker du skänka bort den/sälja den?

Om jag vore du så skulle jag göra det för att både lära dig hur man lagar den, byta ut mot en bättre SSD och kanske slänga in Linux på den.

Perfekt reservdator.