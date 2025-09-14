Nytt helt oöppnad oanvänt MONSTER CORSAIR 1000D svart

För dig som vill kanske bygga dubbel dator för dig och din partner eller en liten hemma server. Eller kanske monster dator samt dedikerad mini dator för streaming bredvid. Allt i ett chassi.

Behöver nog inte förklara så mycket mer. Det är ouppackad i transport kartongen.

Inköpt från Proshop 2022 för 5490 och har stått sen dess då jag valde att bygga i mindre chassi istället.

Har ej hört rasslande ljud då jag flyttat på det då jag städat rummet så glasrutan på chassit bör helt.

Finns att hämtas i en ort som kallas för Bispgården i Ragunda. Som bör ej feltolkas som orten Biskopsgården utanför Göteborg. Då dessa orter ligger 820 km ifrån varandra eller över 9 timmars körning.

Kan även tas med till närliggande orter till exempel Sollefteå, kanske sundsvall och stugun i den mån att jag har möjlighet att få in den i bilen.

måtten är trots allt med kartong ungefär

Längd: 800 mm

Bredd: 505 mm

Höjd: 800 mm

Vid frågor skriv gärna.

Vill du betala mer än priset satt i annonsen är du välkommen till det, eller om du vill diskutera priset.

Byteshandel kan även vara av intresse möjligtvis.

