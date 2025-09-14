Secretlab Titan XL - Tygklädsel - Arctic White

jerrpa
Medlem
●
Säljer en Secretlab Titan XL i så gott som nyskick!
Minimal/ingen användning, stolen har skruvats ihop och använts för en produktfotografering.
Stolen har Secretslabs tygklädsel Softweave i vit Arctic White design.
Nackstöd som fäster med magnet medföljer också.
Ordinarie pris: 619 euro / 6700 kr
https://secretlab.eu/sv/products/titan-evo-2022-series?sku=M0...
Hämtas och betalas på plats med Swish i Göteborg
Bud 3500kr plus hämtar
