Letar efter M3 x 20mm skruv till lågprofil fläktar

Hej
Jag har köpt en par nya Alphacool radiator, men glömde att jag har låg profil Arctic Cooling RGB 120 fläktar
Finns M3x30mm skruvar, som är för långa.
Alphacools M3 rad skruvar passar inte till, till exempel: Bitspower radiatorer som har bredare hål än Alphacool
Finns det M3 20mm skruvar att tar på?
Har någon provat kanske Hornbarch som väldigt många skruvar.
Mvh
Darrenj
