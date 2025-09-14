Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

5080 och 5090 Founders Edition är fortsatt i produktion

Melding Plague

5080 och 5090 Founders Edition är fortsatt i produktion

Tidigare rykten gjorde gällande att modellerna var på väg ut ur sortimentet.

Läs hela artikeln här

Medlem

Om inte jag har fel så är den väl ökänd för coil whine? Så kanske är bra!

Vänligen,
Gabe

Medlem

Är de inte bara att de fasar ut produktionen inför Super founders?

Medlem

Hoppas de bara gör plats för Super, Ti eller vad nästa kommer heta.
Founders korten är så jäkla snygga.

NCASE M2 SFF bygge

Hjälpsam

Mycket snygga kort!
Slår inte Vegas silver variant, men snygga är de verkligen!

AMD Ryzen 7 5700X | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/51gntq | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Medlem
Skrivet av Nivity:

Är de inte bara att de fasar ut produktionen inför Super founders?

Skrivet av ZyntaX:

Hoppas de bara gör plats för Super, Ti eller vad nästa kommer heta.
Founders korten är så jäkla snygga.

Andra rykten säger att superkorten inte kommer i så närtid som vissa tidigare rykten gjort gällande...
Tex Pauls Hardware:
https://youtu.be/HyMQCYSc9mQ?list=PLRnHcRQUxuodTBM7LGUrhyvPW3...

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Medlem

Antar att det är mer lönsamt för Nvidia och AMD att sälja GPU till Asus osv än att sälja egna och ansvara för garantier osv. De egna är nog mest för marknadsföring i början och så att recensenter får någon miniminivå att förvänta sig.

Skrivet av Ratatosk:

Mycket snygga kort!
Slår inte Vegas silver variant, men snygga är de verkligen!

Gillade mitt 64 Lc edition. Synd bara att fläkten inte var den bästa och att de borde fixat så radiatorns yttre matchade kortet. Samtidigt hade jag ändå inget fönster på chassit så varför brydde jag mig egentligen? haha.

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Medlem

Nvidia säger att det bara är tillfälligt medans de bygger upp lager igen. Vi får väl se hur länge de är kvar...

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-50-fo...

Quizmästare Gävle 2022

Har haft alla fe 5000 kort hemma och visst är dom coola och så men inte särkilt praktiska i de flesta fall.

Datorn jag använder just nu
https://www.sweclockers.com/galleri/13459-triggers-xproto-n

Medlem
Skrivet av Nivity:

Är de inte bara att de fasar ut produktionen inför Super founders?

Skrivet av ZyntaX:

Hoppas de bara gör plats för Super, Ti eller vad nästa kommer heta.
Founders korten är så jäkla snygga.

Skrivet av Roger W:

Andra rykten säger att superkorten inte kommer i så närtid som vissa tidigare rykten gjort gällande...
Tex Pauls Hardware:
https://youtu.be/HyMQCYSc9mQ?list=PLRnHcRQUxuodTBM7LGUrhyvPW3...

Inga rykten kring 5090 Super heller om jag hängt med i svängen tillräckligt.

Corsair 5000D | PRIME X670E-PRO | 7800X3D |
Kingston Fury Beast DDR5 2x32GB @6000MT/s CL30-40-40-28 | TUF RTX 4090 | 3 * 2TB WD Black SN850X PCI-E 4 |

Medlem

Ligger inte priserna nästan lägre till än hos återförsäljare?

12K för ett 5080 var otroligt lite.

*edit

Kan det vara kanske för att det är det här specialerbjudandet.

Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC

Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil

Medlem
Skrivet av jeppe109:

Inga rykten kring 5090 Super heller om jag hängt med i svängen tillräckligt.

Stämmer, ingen har nämnt något om 5090 super... Antar det har tillräckligt med RAM för gaming än så länge...

...

Och FE korten finns faktiskt än så länge fortfarande på svenska Nvidia sidan via proshop
https://marketplace.nvidia.com/sv-se/consumer/graphics-cards/

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Medlem

"Kan vara på väg bort" är väl en mer rimlig formulering? "Kan vara på väg ut" låter som de hade varit på väg att släppas för release. 😅

Medlem

Stämmer det att 5090 FE bara kräver 2 slots?

⚙️ AMD Ryzen 5800X | G.Skill TridentZ 3866MHz CL14 | AMD ASUS TUF 6900XT
🖥️ Samsung Odyssey G8 OLED ⌨️ Keychron Q4 60% 🖱️ WLMouse BeastX Wireless
🎧 RME ADI-2-DAC FS | Focal Clear MG Pro | Sony MDR-Z7M2
📺 LG 55G3 / 65GX OLED | Dynaudio Xeo 4

Medlem
Skrivet av Dallen:

Stämmer det att 5090 FE bara kräver 2 slots?

Mja rent tekniskt men den ska ju andas också. Den är dock kortare än alla andra (?) kort på marknaden

Medlem
Skrivet av Dallen:

Stämmer det att 5090 FE bara kräver 2 slots?

Skrivet av Spiffman:

Mja rent tekniskt men den ska ju andas också. Den är dock kortare än alla andra (?) kort på marknaden

Det stämmer att den är en 2 slot i storlek.

Sedan skulle man önska en tredje slot under för att kortet ska ha lite utrymme för sina två fläktar som är blow through i denna generation, likadan som den översta/yttersta på 4080, 4080S samt 4090.
Att fläktarna blåser rakt igenom kylflänsen på denna generation och därmed inte att den ena blåser ut luften via I/O som på äldre generationen.

Medlem

Synd att man har vattenblock på sitt 5090 redan annars hade jag köpt ett FE

Blank

Medlem

Hur bra är 5080 FE mot t ex Asus TUF 5080? Kyler FE bra och är tyst etc? Är FE-kortet värt sitt billigare pris?

MB: Z790-F (ASUS ROG Strix)
CPU: i7 13700k, 3,4GHz (4,9GHz OC) (Intel Core)
GPU: RTX 3080, 10gb (ASUS Geforce TUF)
RAM: 64GB, DDR5 5200MHz (4x 16gb, Corsair)
OS: Windows 11 :-(

Medlem
Skrivet av MrPlow:

Hur bra är 5080 FE mot t ex Asus TUF 5080? Kyler FE bra och är tyst etc? Är FE-kortet värt sitt billigare pris?

https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-5080-fo...

https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-5080-tuf-...

Medlem
Skrivet av SVclocker:

Ligger inte priserna nästan lägre till än hos återförsäljare?

12K för ett 5080 var otroligt lite.

*edit

Kan det vara kanske för att det är det här specialerbjudandet.

Detta är nya priserna sen länge pga kronan har stärkts mot dollarn.

Återförsäljarna har inte följt med pga allt har sålt slut hela tiden.

Medlem

Såg att de hade rätt rimligt pris på Proshop för 5080. Skaffade nyss RTX 5070ti ROG Strix för samma peng. Hade det varit värt att lämna tillbaka och köra 5080? Vad säger experterna?

RTX 5070 TI Asus Rog Strix OC|12th i7 12700KF 4.70GHZ OC|32GB RAM|1 NVME SSD 2 Sata SSD.
Lian Li Fans| Corsair AIO|PSU ASUS ROG Strix 1000W Platinum.
Wooting 80he Keyboard|Steelseries Pro Superlight.

Medlem
Skrivet av Modda1337:

Såg att de hade rätt rimligt pris på Proshop för 5080. Skaffade nyss RTX 5070ti ROG Strix för samma peng. Hade det varit värt att lämna tillbaka och köra 5080? Vad säger experterna?

Om du kan lämna tillbaka så skulle jag. 5080 är mycket bättre

Medlem
Skrivet av Spawnbadboy:

Om du kan lämna tillbaka så skulle jag. 5080 är mycket bättre

Det skiljer väl bara runt 10-15fps i spelen inget man lär känna av om man inte tittar på fps mätare

Medlem

Håller tummarna för ett Foundes Super

Galleriet: Dynamic Black Chassi: Lian-Li O11 Dynamic & custom loop CPU: AMD Ryzen 5600X RAM: GSkill Trident Z 32GB Moderkort: Gigabyte X570S Auros Master GPU: EVGA RTX 3080 XC3 SSD: Samsung 970 EVO 500GB PSU: Seasonic PX850

