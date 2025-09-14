5080 och 5090 Founders Edition är fortsatt i produktion

Antar att det är mer lönsamt för Nvidia och AMD att sälja GPU till Asus osv än att sälja egna och ansvara för garantier osv. De egna är nog mest för marknadsföring i början och så att recensenter får någon miniminivå att förvänta sig.

Skrivet av Ratatosk: Mycket snygga kort!

Slår inte Vegas silver variant, men snygga är de verkligen! Gå till inlägget

Gillade mitt 64 Lc edition. Synd bara att fläkten inte var den bästa och att de borde fixat så radiatorns yttre matchade kortet. Samtidigt hade jag ändå inget fönster på chassit så varför brydde jag mig egentligen? haha.