5080 och 5090 Founders Edition kan vara på väg ut

Melding Plague

Har sopats bort från Nvidias webbutik i flera länder.

Om inte jag har fel så är den väl ökänd för coil whine? Så kanske är bra!

Vänligen,
Gabe

Är de inte bara att de fasar ut produktionen inför Super founders?

Hoppas de bara gör plats för Super, Ti eller vad nästa kommer heta.
Founders korten är så jäkla snygga.

Mycket snygga kort!
Slår inte Vegas silver variant, men snygga är de verkligen!

Skrivet av Nivity:

Skrivet av ZyntaX:

Hoppas de bara gör plats för Super, Ti eller vad nästa kommer heta.
Andra rykten säger att superkorten inte kommer i så närtid som vissa tidigare rykten gjort gällande...
Tex Pauls Hardware:
https://youtu.be/HyMQCYSc9mQ?list=PLRnHcRQUxuodTBM7LGUrhyvPW3...

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Skrivet av Ratatosk:

Mycket snygga kort!
Slår inte Vegas silver variant, men snygga är de verkligen!

Gillade mitt 64 Lc edition. Synd bara att fläkten inte var den bästa och att de borde fixat så radiatorns yttre matchade kortet. Samtidigt hade jag ändå inget fönster på chassit så varför brydde jag mig egentligen? haha.

