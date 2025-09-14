Söker Grafikkort, 4070 TI/7800XT eller liknande

Söker ett grafikkort då mitt precis sålts. Söker ett typ 4070 super eller TI, 7800/7900 /XT.

Till ett bra pris så kan 3080 vara intressant.

5070? 9070?

Vad vet jag, skicka PM med vad ni har och Vad ni vill ha för dom. Krav jag har är att det ska kunna skickas relativt snabbt då jag helt står utan.

2 eller 3 fläktar spelar ingen roll.

Jag har ca 6000kr.

