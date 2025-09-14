Spelmaskin från 2020

Tjena, tänkte försöka få iväg spelmaskinen som inte används längre. Allt köpt i början av 2020.

Komponenter:

Chassi: Fractal Design Define C

CPU: Core i9 9900K

CPU-kylare: Noctua Nh-U12A

GPU: GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra Gaming 11GB

RAM: 2x16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX

Moderkort: ASUS Prime Z390-A

Lagring: Samsung 970 EVO Plus 2TB

Wifi-kort: TP-Link Archer TX50E - AX3000

Bara att skriva vid frågor!

Mvh

Björn

