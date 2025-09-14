Spelmaskin från 2020

beaverulf
Tjena, tänkte försöka få iväg spelmaskinen som inte används längre. Allt köpt i början av 2020.
Komponenter:
Chassi: Fractal Design Define C
CPU: Core i9 9900K
CPU-kylare: Noctua Nh-U12A
GPU: GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra Gaming 11GB
RAM: 2x16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX
Moderkort: ASUS Prime Z390-A
Lagring: Samsung 970 EVO Plus 2TB
Wifi-kort: TP-Link Archer TX50E - AX3000
Bara att skriva vid frågor!
Mvh
Björn
