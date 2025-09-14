Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Intel Tråd

Vill folk ha gamla komponenter? eller slänger man

Vill folk ha gamla komponenter? eller slänger man

Hej!

tänkte göra denna uppgradering från min i5 11600KF
https://imgur.com/a/LjBrzI4

Och iom att jag då behöver byta moderkort -> Byta minnen

så har jag då en gammal i5a, minnen samt moderkort över, är detta någon som går att få sålt öht? eller är det bara att slänga?

(Säljer inte via denna tråden, utan enbart rådgivning)

Mvh

Klart du kan få sakerna sålda Släng upp en annons här på Swec

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

