Vill folk ha gamla komponenter? eller slänger man

Hej!

tänkte göra denna uppgradering från min i5 11600KF

https://imgur.com/a/LjBrzI4

Och iom att jag då behöver byta moderkort -> Byta minnen

så har jag då en gammal i5a, minnen samt moderkort över, är detta någon som går att få sålt öht? eller är det bara att slänga?

(Säljer inte via denna tråden, utan enbart rådgivning)

Mvh