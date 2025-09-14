Vill folk ha gamla komponenter? eller slänger man

tWistish
Hej!
tänkte göra denna uppgradering från min i5 11600KF
https://imgur.com/a/LjBrzI4
Och iom att jag då behöver byta moderkort -> Byta minnen
så har jag då en gammal i5a, minnen samt moderkort över, är detta någon som går att få sålt öht? eller är det bara att slänga?
(Säljer inte via denna tråden, utan enbart rådgivning)
Mvh
Klart du kan få sakerna sålda Släng upp en annons här på Swec
