Ny gamingdator för ungefär 15k

Halloj! Jag tänkte bygga en ny dator och har runt 15k i budget (kanske ±500).

Vill helst inte att datorn tar upp för mycket plats, så jag bygger gärna i ett mATX chassi som det jag lagt in nedan. Föredrar också att ha en NVIDIA GPU. Jag tar gärna tips på hur jag kan förbättra det jag lagt ihop hittills, t.ex om det går att spara in någon slant här och där eller om det är någon komponent jag borde lägga lite mer på. Tack i förhand!