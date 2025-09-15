DNS-strul med hemmaserver

Jag har en Unraid-server hemma och kör diverse Docker-containers på den, bland annat AdGuard och Nginx Proxy Manager, samt Home Assistant i en VM. AdGuard används som annonsblockerare och DNS-server för min stationära dator (W11), NPM sköter HTTPS-certifikat för Home Assistant och några containers samt tillhörande subdomäner. Cloudflare är namnserver för min hemmadomän (som inte används alls utåt, bara internt) och sköter verifieringen som krävs för certifikaten.

Nu till problemet: med ojämna mellanrum, ibland flera gånger om dagen, kan min dator inte öppna Home Assistant eller någon annan domän utan står bara och tuggar tills den får time out. Efter en stund, ibland fem minuter, ibland en timme, funkar det igen. Det går hela tiden att öppna HA och de andra tjänsterna genom att knappa in IP-nummer och port så problemet ligger inte i dem. Hur går jag lättast vidare och felsöker? Var skall jag börja och hur?